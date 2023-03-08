Украина наращивает силы для контрнаступления, – The Economist

Вооруженные Силы Украины планируют начать большое контрнаступление. Оно может состояться уже в апреле.

"Вторая армия мира" оказалась еще слабее, чем считалось ранее. Поворотный момент наступил 20 января на заседании Контактной группы по обороне Украины, организованном США. Тогда союзники согласились вооружить Украину и начался поток оружия.

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ВСУ наращивают силы для контрнаступления

Из всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала войны, 40% – более 8 миллиардов долларов – поступили всего за три месяца, начиная с декабря.

Поставки вооружений, согласованные в Германии в январе, составляют две трети общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Американский пакет включает в себя, например, бронированные мостоукладчики, которые были бы жизненно необходимы для любого наступления на Юге или Востоке.

Таким образом, украинская армия трансформируется. Практически треть нашей армии в скором времени будет иметь вооружение, соответствующее стандартам НАТО.

Российское наступление, начавшееся в конце января, частично предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать эти резервы, что значительно усложнило контрнаступление,

– говорят аналитики.

Также отмечается, что Валерий Залужный избежал новой ловушки. Вместо того, чтобы бросить в Бахмут значительные резервы для спасения города, он отправил войска за границу для обучения на новой технике.

Оккупанты в ужасном состоянии

По мнению аналитиков, вражеская армия находится сейчас в ужасном состоянии. Если оккупанты захватят Бахмут и решат углубиться дальше, то им придется еще больше истощать свои резервы.

Военный эксперт спрогнозировал наступление ВСУ

Недавно военный эксперт Юрий Федоров рассказал, что Украина тщательно готовится к контрнаступлению, чтобы освободить оккупированные территории. Неизвестно, где именно это произойдет, но сейчас называют два возможных направления.

По словам Федорова, есть информация о двух возможных направлениях: первое – на Юге Украины с выходом на азовское побережье, второе – в Луганской области. Конечно, направления могут измениться. Но такую информацию предоставили в американском СМИ.