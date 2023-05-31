Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, рейд на Белгородскую область и удары дронами-камикадзе по Москве также являются частью этих операций.

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"Хлопки" на оккупированных территориях является предвестником контрнаступления

Формировочные операции предполагают, что на направлениях возможной атаки нужно уничтожить все, что может привести к проблемам для наступления. Если украинская армия атакует военные объекты в Мариуполе, или в Бердянске, Мелитополе или Луганске, то на этих направлениях, вероятно, следует ожидать активных наступательных действий.

"Эти четыре направления могут свидетельствовать о вероятных направлениях движения наших вооруженных сил. С тех пор как мы получили британские крылатые ракеты Storm Shadow началась эта подготовка. После этого, начнут применить оружие меньшей дальности. HIMARS и ствольная артиллерия включатся уже ближе к горячей фазе контрнаступления", – отметил он. Рассвет.

Роман Свитан о том, когда начнется контрнаступление: смотреть видео

Параллельно с этим происходит растяжение российской армии – удары по Москве, Белгороду, Курску и другим городам призваны заставить врага перебросить часть войск с оккупированных территорий Украины, а также забрать часть ПВО.

В то же время Свитан призвал не надеяться на повторение Харьковской контрнаступательной операции. Стремительного прорыва и выхода на оперативное пространство не будет, ведь все оперативное пространство сейчас занято российской армией, где созданы очаговые оборонительные рубежи.

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