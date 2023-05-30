Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко. Он отметил, что еще готовятся военные резервы.

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"Если президент говорит, что мы готовы, значит – мы готовы. Но вопрос насколько это будет быстро – смотря каким размахом он меряет – это будет через несколько дней или будет в середине лета. Точных дат точно никто не назовет", – подчеркнул Костенко.

Ведь когда на войне готовятся серьезные операции, главное – застать врага врасплох.

"Это очень сложно сделать, но ты должен максимально этого добиваться", – сказал нардеп.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже приняты решения о том, как будут двигаться Вооруженные Силы Украины. Он поблагодарил каждого военного и каждую бригаду, которые подготовились.

Оккупанты также готовились

По словам секретаря оборонного комитета Верховной Рады, россияне очень сильно построили свою оборону. Оккупанты зарылись, выстроили траншеи и бетон, а также заминировали позиции.

Поэтому если кто-то думает, что будет легко проводить активные действия – это не так, потому что враг готовился. И готовился, должно быть, с прошлой зимы,

– рассказал Роман Костенко.

Особенно на Запорожском направлении. Ведь враг знает, что это направление является наиболее приемлемым для ВСУ.

"Мелитополь, Бердянск, Мариуполь. И враг, по нашим данным, там очень сильно укрепил оборону. Поэтому это будет сложным таким этапом – прорвать эту оборону. Но я уверен, что наши Силы обороны смогут", – подчеркнул парламентарий.

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Уменьшение ресурсов противника

К тому же во временно оккупированных городах на Юге Украины, ранее считавшихся "тыловыми" для россиян, постоянно раздаются взрывы.

"Это работа по подготовке к активным действиям. Конечно, делается все для того, чтобы уничтожить военный потенциал противника и уменьшить его боевые возможности", – сказал Роман Костенко.

Уничтожение логистических баз, штабов управления, а также путей и мест обеспечения влияет на подразделения оккупантов, которые находятся на линии фронта.

"Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы противник имел меньше ресурсов", – отметил секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

Россияне в шоке

По мнению Костенко, россияне не рассчитывали на происходящее в стране-агрессоре. Они теперь понимают, что нигде не защищены. Враг не надеялся, что, в частности, в Брянской и других областях, которые защищают срочники, могут быть боевые действия.

Понимая, что где-то партнеры нам говорят, чтобы мы этого не делали. Что мы сами не решимся, потому что есть ОДКБ, есть ядерное оружие,

– добавил народный избранник.

Теперь враг понимает, что ему нужно растягивать фронт и так же "беречь" Брянскую область, как и временно оккупированные территории Донецкой или Запорожской областей.

Контрнаступление ВСУ