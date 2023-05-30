Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко. Він зауважив, що також ще готуються військові резерви.
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"Якщо президент говорить, що ми готові, значить – ми готові. Але питання наскільки це буде швидко – дивлячись яким розмахом він міряє – це буде через декілька днів чи буде в середині літа. Точних дат точно ніхто не назве", – наголосив Костенко.
Адже, коли на війні готуються серйозні операції, головне – застати ворога зненацька.
"Це дуже складно зробити, але ти маєш максимально цього добиватися", – сказав нардеп.
Окупанти також готувалися
За словами секретаря оборонного комітету Верховної Ради, росіяни дуже сильно побудували свою оборону. Окупанти закопалися, вибудували траншеї та бетон, а також замінували позиції.
Тому, якщо хтось думає, що буде легко проводити активні дії – це не так, тому що ворог готувався. І готувався, мабуть, з минулої зими,
– розказав Роман Костенко.
Особливо на Запорізькому напрямку. Адже ворог знає, що цей напрямок є найбільш прийнятним для ЗСУ.
"Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. І ворог, за нашими даними, там дуже сильно укріпив оборону. Тому це буде складним таким етапом – прорвати цю оборону. Але я впевнений, що наші Сили оборони зможуть", – наголосив парламентар.
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Зменшення ресурсів противника
До того ж у тимчасово окупованих містах на Півдні України, які раніше вважалися "тиловими" для росіян, постійно лунають вибухи.
"Це робота з підготовки до активних дій. Звичайно, що робиться все для того, щоби знищити військовий потенціал противника та зменшити його бойові можливості", – сказав Роман Костенко.
Знищення логістичних баз, штабів управління, а також шляхів та місць забезпечення впливає на ті підрозділи окупантів, які перебувають на лінії фронту.
"Тому ми робимо все можливе для того, щоби противник мав менше ресурсів", – зауважив секретар оборонного комітету Верховної Ради.
Росіяни у шоці
На думку Костенка, росіяни не розраховували на те, що відбувається в країні-агресорці. Вони тепер розуміють, що ніде не є захищеними. Ворог не сподівався на те, що, зокрема, в Брянській та інших областях, які захищають строковики, можуть бути бойові дії.
Розуміючи, що десь партнери нам кажуть, щоби ми цього не робили. Що ми самі не наважимося, бо є ОДКБ, є ядерна зброя,
– додав народний обранець.
Тепер ворог розуміє, що йому треба розтягувати фронт і так само "берегти" Брянську область як і тимчасово окуповані території Донецької чи Запорізької областей.
Контрнаступ ЗСУ
- Попри ракетні та дронові атаки по Україні, ЗСУ готуються до контрнаступу. За даними CNN, він може початися незабаром.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що скоро настане час, коли українська армія перейде до активних наступальних дій.
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що вже почалася підготовка до контрнаступу ЗСУ. Він зауважив, що це займе тривалий період часу.