Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко. Він зауважив, що також ще готуються військові резерви.

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"Якщо президент говорить, що ми готові, значить – ми готові. Але питання наскільки це буде швидко – дивлячись яким розмахом він міряє – це буде через декілька днів чи буде в середині літа. Точних дат точно ніхто не назве", – наголосив Костенко.

Адже, коли на війні готуються серйозні операції, головне – застати ворога зненацька.

"Це дуже складно зробити, але ти маєш максимально цього добиватися", – сказав нардеп.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже ухвалені рішення щодо того, як рухатимуться Збройні Сили України. Він подякував кожному військовому та кожній бригаді, які підготувалися.

Окупанти також готувалися

За словами секретаря оборонного комітету Верховної Ради, росіяни дуже сильно побудували свою оборону. Окупанти закопалися, вибудували траншеї та бетон, а також замінували позиції.

Тому, якщо хтось думає, що буде легко проводити активні дії – це не так, тому що ворог готувався. І готувався, мабуть, з минулої зими,

– розказав Роман Костенко.

Особливо на Запорізькому напрямку. Адже ворог знає, що цей напрямок є найбільш прийнятним для ЗСУ.

"Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. І ворог, за нашими даними, там дуже сильно укріпив оборону. Тому це буде складним таким етапом – прорвати цю оборону. Але я впевнений, що наші Сили оборони зможуть", – наголосив парламентар.

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Зменшення ресурсів противника

До того ж у тимчасово окупованих містах на Півдні України, які раніше вважалися "тиловими" для росіян, постійно лунають вибухи.

"Це робота з підготовки до активних дій. Звичайно, що робиться все для того, щоби знищити військовий потенціал противника та зменшити його бойові можливості", – сказав Роман Костенко.

Знищення логістичних баз, штабів управління, а також шляхів та місць забезпечення впливає на ті підрозділи окупантів, які перебувають на лінії фронту.

"Тому ми робимо все можливе для того, щоби противник мав менше ресурсів", – зауважив секретар оборонного комітету Верховної Ради.

Росіяни у шоці

На думку Костенка, росіяни не розраховували на те, що відбувається в країні-агресорці. Вони тепер розуміють, що ніде не є захищеними. Ворог не сподівався на те, що, зокрема, в Брянській та інших областях, які захищають строковики, можуть бути бойові дії.

Розуміючи, що десь партнери нам кажуть, щоби ми цього не робили. Що ми самі не наважимося, бо є ОДКБ, є ядерна зброя,

– додав народний обранець.

Тепер ворог розуміє, що йому треба розтягувати фронт і так само "берегти" Брянську область як і тимчасово окуповані території Донецької чи Запорізької областей.

Контрнаступ ЗСУ