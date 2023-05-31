Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, рейд на Білгородську область і удари дронами-камікадзе по Москві також є частиною цих операцій.

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"Бавовна" на окупованих територіях є передвісником контрнаступу

Формувальні операції передбачають, що на напрямках можливої атаки потрібно знищити все, що може завдати проблеми для наступу. Якщо українська армія атакує військові об’єкти у Маріуполі, або у Бердянську, Мелітополі чи Луганську, то на цих напрямках, ймовірно, слід очікувати активних наступальних дій.

"Ці чотири напрямки можуть свідчити про ймовірні напрямки руху наших збройних сил. Відколи ми отримали британські крилаті ракети Storm Shadow почалась ця підготовка. Після цього, почнуть застосувати зброю меншої дальності. HIMARS і ствольна артилерія включаться вже ближче до гарячої фази контрнаступу", – зазначив Світан.

Роман Світан про те, коли почнеться контрнаступ: дивитись відео

Паралельно з цим відбувається розтягування російської армії – удари по Москві, Бєлгороду, Курську та іншим міста мають на меті змусити ворога перекинути частину військ з окупованих територій України, а також забрати частину ППО.

Водночас Світан закликав не сподіватись на повторення Харківської контрнаступальної операції. Стрімкого прориву та виходу на оперативний простір не буде, адже весь оперативний простір зараз зайнятий російською армію, де створено осередкові оборонні рубежі.

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