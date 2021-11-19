Соответствующее заявление сделал нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Это случилось 19 ноября в кулуарах Верховной Рады.
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Вениславский заявил, что из-за действий России продолжаются переговоры с Западом
Наши Вооруженные Силы готовы к потенциальному обострению, и сейчас происходит слаженная работа МИД и ОП по коммуникации западными партнерами,
– заявил политик.
Он пояснил, что коммуникация происходит "по координации действий для недопущения применения Россией и энергетического оружия, и военных сил для расширения агрессии".
Вениславский заявил, что Украина проводит переговоры с Западом: смотрите видео
Нацгвардия и пограничники готовы быстро реагировать на границе
Надо понимать, что даже инженерное обустройство границы не способно исключить те действия, которые мы наблюдаем на польско-белорусской границе,
– вспомнил нардеп.
Он пояснил, что это не является надежным барьером против мигрантов или вооруженный формирований.
Федор Вениславский вспомнил, что:
- наше разведывательное сообщество мониторит ситуацию и определило наиболее опасные участки госграницы с Беларусью;
- Нацгвардия и пограничники готовы быстро реагировать и создавать заслоны, благодаря концентрации личного состава.
"Мы способны адекватно останавливать попытки незаконного пересечения госграницы Украины", – заявил политик.
Войска России у границы с Украиной: коротко
- 18 ноября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия проводит масштабную спецоперацию для дестабилизации Украины.
- 2 ноября украинская разведка сообщила, что Россия действительно сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях войска до 90 тысяч человек. Однако подобные вещи там происходят регулярно с 2014 года.
- Перед этим, 31 октября, издание Washington Post написало, что Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. Это вызвало обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.