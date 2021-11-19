Соответствующее заявление сделал нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Это случилось 19 ноября в кулуарах Верховной Рады.

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Вениславский заявил, что из-за действий России продолжаются переговоры с Западом

Наши Вооруженные Силы готовы к потенциальному обострению, и сейчас происходит слаженная работа МИД и ОП по коммуникации западными партнерами,

– заявил политик.

Он пояснил, что коммуникация происходит "по координации действий для недопущения применения Россией и энергетического оружия, и военных сил для расширения агрессии".

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Нацгвардия и пограничники готовы быстро реагировать на границе

Надо понимать, что даже инженерное обустройство границы не способно исключить те действия, которые мы наблюдаем на польско-белорусской границе,

– вспомнил нардеп.

Он пояснил, что это не является надежным барьером против мигрантов или вооруженный формирований.

Федор Вениславский вспомнил, что:

наше разведывательное сообщество мониторит ситуацию и определило наиболее опасные участки госграницы с Беларусью;

Нацгвардия и пограничники готовы быстро реагировать и создавать заслоны, благодаря концентрации личного состава.

"Мы способны адекватно останавливать попытки незаконного пересечения госграницы Украины", – заявил политик.

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