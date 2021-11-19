Відповідну заяву зробив нардеп від "Слуг народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Це трапилось 19 листопада у кулуарах Верховної Ради.
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Веніславський заявив, що через дії Росії тривають перемовини з Заходом
Наші Збройні сили готові до потенційного загострення, та наразі відбувається злагоджена робота МЗС та ОП щодо комунікації західними партнерами,
– заявив політик.
Він пояснив, що комунікація відбувається "щодо координації дій для недопущення застосування Росією і енергетичної зброї, і військових сил для розширення агресії".
Веніславський заявив, що Україна проводить перемовини з Заходом: дивіться відео
Нацгвардія та прикордонники готові швидко реагувати на кордоні
Треба розуміти, що навіть інженерне облаштування кордону не здатне унеможливити ті дії, які ми спостерігаємо на польсько-білоруському кордоні,
– пригадав нардеп.
Він пояснив, що це не є надійним бар'єром проти мігрантів чи збройний формувань.
Федір Веніславський пригадав, що:
- наше розвідувальне співтовариство моніторить ситуацію та визначило найбільш небезпечні ділянки держкордону з Білоруссю;
- Нацгвардія та прикордонники готові швидко реагувати та створювати заслони, завдяки концентрації особового складу.
"Ми здатні адекватно зупиняти спроби незаконного перетину держкордону України", – заявив політик.
Війська Росії біля кордону з Україною: коротко
- 18 листопада глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія проводить масштабну спецоперацію задля дестабілізації України.
- 2 листопада українська розвідка повідомила, що Росія дійсно зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях війська до 90 тисяч людей. Однак подібні речі там відбуваються регулярно з 2014 року.
- Перед цим, 31 жовтня, видання Washington Post написало, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. Це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.