"Я за шампунем шел": ВСУ в Харьковской области захватили в плен мобилизованного из Алчевска

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины пополняют обменный фонд. На этот раз они взяли в плен мобилизованного захватчика из оккупированного Алчевска.

Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский. На опубликованном видео можно увидеть, как оккупант заявляет, что у него даже нет военного билета.

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Обменный фонд пополнился

Видео задержания оккупанта снимал военный ВСУ. Он обратился к захватчику: "Землячок, привет! Повезло тебе, будешь жить".

На что в ответ оккупант начал рассказывать, что его принудительно мобилизовали в российскую армию, а военного опыта у него нет.

Я за шампунем шел, ребята, я даже не имею военного билета,

– заявил захватчик.

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Как наши силы пополняют обменный фонд

ВСУ продолжают наступление по нескольким направлениям на фронте. В ходе боев в Балаклее Харьковской области украинские военные взяли в плен российского подполковника.

В Херсонской области украинские морские пехотинцы взяли в плен 11 оккупантов. Среди них – 1 российский офицер.

Кроме того, наши отважные герои показали кадры, как берут в плен российских наемников из чвк вагнера. В частности, воинам ВСУ удалось взять в плен сразу две группы вагнеровцев.

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