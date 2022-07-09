Жителей Херсонщины призывают готовить укрытие, чтобы "пережить наступление ВСУ"

Наши герои делают все возможное, чтобы освободить Украину от захватчиков. Враг строит оборону и хочет прикрываться мирными людьми.

На Юге российские оккупанты уже и думать забыли о любых наступательных действиях. Они беспокоятся только об укреплении рубежей и занятии позиций между домами мирных жителей, где планируют прятаться от нашей точной артиллерии.

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Жителям области нужно выехать

Из-за подлости российских оккупантов во время контрнаступления ВСУ может возникнуть опасность и для мирных украинцев. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Он призвал жителей области либо выезжать в другие регионы, либо искать укрытие, нести в него воду и еду и готовиться к активным боевым действиям.

Кто никак не может выехать – нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определенный запас еды для того, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши парни будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война,

– сказал Соболевский.

Также он добавил, что у ВСУ в Херсонской области есть все больший успех, поэтому полная деоккупация области – это только вопрос времени.

Напомним, оккупанты попытались создать "полицию" из местных предателей и коллаборантов, но не смогли набрать достаточное количество людей.

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