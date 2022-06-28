ВСУ из HIMARS уничтожили склад боевиков в Перевальске: много погибших

Украинские войска нанесли удар по складу боеприпасов боевиков на временно оккупированной Луганщине. Свою эффективность показала американская ракетная артиллерийская система HIMARS.

Удар нанес серьезные потери оккупантам. Об этом сообщают источники 24 канала в разведке.

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Мест в больницах для раненых нет

По данным разведки, кроме погибших, в результате удара большое количество раненых боевиков. Все их пытаются разместить в больницах, но есть одна проблема – мест нигде нет.

Число погибших боевиков пока неизвестно, однако удар вызвал настоящую истерику как в квазиреспублике, так и у российских оккупантов.

Стоит отметить, что склад боевиков расположен в Перевальске на Луганщине – в 50 километрах от линии фронта. Американские ракетные артиллерийские системы успешно уничтожают врага.

В сети уже появились первые кадры с последствием удара по складу боевиков. Над Перевальском поднялся столб дыма после точного попадания.

ВСУ попали в склад боевиков в Перевальске: смотрите видео (Осторожно, присутствует нецензурная лексика)

Склады боевиков в Луганской области горят не впервые

27 июня в городе Зимогорье в Луганской области вспыхнул склад боевиков. Также взорвался российский склад в селе Белое возле Зимогорья.

Расстояние от линии фронта до этих пунктов так же составляет около 50 километров. В сети начали гадать, порой ли не HIMARS помог ликвидировать вражеский склад с боеприпасами. Однако официального подтверждения или опровержения этому нет.

Напомним, Украина получила от США высокоточные ракетные установки HIMARS. Уже 24 июня Министр обороны Украины Алексей Резников показал первые кадры работы новейшего оружия на фронте. На сегодняшний день эти ракетные установки являются наиболее дальнобойным оружием наших Вооруженных Сил.

Алексей Резников пообещал российским оккупантам "жаркое" лето. Более того, для некоторых из них оно еще и станет последним в жизни.

Какова ситуация на фронте

По состоянию на 28 июня наиболее ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства. Российские оккупанты сосредоточивают свои силы для наступления на Славянск. Российские оккупанты на Востоке обстреливают мирные населенные пункты из разного вида вооружения. В частности, под вражеским огнем оказался Лисичанск на Луганщине. Также, напряженная ситуация на Юге, где оккупанты обстреливают населенные пункты.

В то же время российские оккупанты терпят немалые потери в боях. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали около 35 250 оккупантов. Только за минувшие сутки российские захватчики потеряли:

около 250 военных по личному составу;

15 танков;

17 боевых бронированных машин;

1 средство ПВО;

1 вертолет;

14 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

1 единица специальной техники.

С полным перечнем потерь россиян по состоянию на 125 день полномасштабного вторжения в Украину вы можете ознакомиться здесь.

Советуем посмотреть – как работает ракетная система HIMARS против российских оккупантов: смотрите видео