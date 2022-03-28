ВСУ эффективно сдерживают продвижение россиян и ведут оборонительные операции
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Украинские защитники и защитницы уже 33 сутки героически противостоят врагу. Оборонительная операция продолжается на Восточном, Юго-Восточном и северо-восточном направлениях.
Как отметили в Генштабе ВСУ, наши войска эффективно сдерживают продвижение противника.
Важно Россияне пытаются прорвать оборону с северо-запада и востока Киева, – Генштаб
Какова ситуация по состоянию на утро 28 марта
Сейчас продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов:
- Топольское,
- Каменка,
- Сухая Каменка.
Украинские защитники успешно сдерживают врага в направлениях Гуляйполе и Запорожье.
На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонительных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.
Группировка сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых дорог и населенных пунктов.
На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на Организации оборонных мероприятий городов Кривой Рог, Запорожья и Николаева, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах продолжается проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.
На Донецком и Луганском направлениях группировки Объединенных сил за сутки отбили 5 атак врага.
Украинские Вооруженные силы наносят потери противнику
Украинские воины уничтожили:
- 2 танка,
- боевую машину пехоты,
- один автомобиль.
Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются. Кроме того, группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожило:
- 4 самолета,
- 1 вертолет,
- 2 беспилотника различных типов,
- 2 крылатые ракеты.
Наша авиация также наносила удары по наземным целям и объектам оккупантов.
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