Коллаборанты начинают эвакуировать свои семьи из Купянска Харьковской области

Как для гражданских украинцев, так и для российских военных преступников контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало настоящей неожиданностью. Поэтому что из Купянска, который с первых дней войны был оккупирован, начали эвакуироваться коллаборанты.

Опасаясь освобождения оккупированных регионов, предатели стали вывозить свои семьи. Об этом в эфире 24 канала рассказала наша корреспондент из Харькова Анна Черненко.

Важно ВСУ продвинулись на 50 километров в Харьковской области, 20 населенных пунктов освобождены

Бегство коллаборантов

Накануне в соцсетях украинские военные делились фото и видео из Балаклеи в Харьковской области. Генеральный штаб ВСУ информацию об освобождении города пока не подтверждал, но у россиян уже началась настоящая истерия.

Кроме того, Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении 7 сентября отметил 4 бригады, работающие именно на Харьковском направлении. Президент поблагодарил воинов за их героизм.

Очень приятно видеть, как спускаются чужие флаги и поднимаются над населенными пунктами наши флаги и возвращаются территории,

– подчеркнула журналист.

На фоне успехов ВСУ в Купянске люди заметили, что местные коллаборанты начинают эвакуировать свои семьи – своих женщин и детей с захваченных территорий.

"Возможно, это такая первая ласточка, что и о Купянском районе скоро мы сможем сказать, что и там уже продолжается борьба за освобождение", – рассказала Анна Черненко.

Анна Черненко о ситуации в Харькове и Харьковской области – смотрите видео

Коллаборанты маскируют побег

Ранее об эвакуации из оккупированного Купянска уже писали российские СМИ. Правда, они утверждают, мол, это не бегство, а "общая эвакуация населения". Женщин и детей якобы хотят вывезти в другие захваченные россией части территории Украины, а не в саму россию.

Коллаборанты объяснил это якобы "приближением войск ВСУ". Впрочем, очевидно, что если это так, то большинство людей на оккупированных территориях только этих войск и ждут.

Правда, в Генеральном штабе и Кабинете Министров Украины неоднократно призывали гражданских жителей эвакуироваться с территорий, где могут начаться бои за освобождение. Это может спасти жизнь самих гражданских, а украинским воинам позволит быть более маневренными.