Россия спешит захватить больше территорий до наступления осеннего бездорожия: обзор ситуации на фронте от ISW

Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

8 и 9 октября российские войска проводили ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденного продвижения не достигли. Украинские подразделения контратаковали к северо-востоку от Сум.

Российское Минобороны заявило о захвате Кияницы, однако 8-й корпус Десантно-штурмовых войск Украины опроверг эту информацию и сообщил, что ВСУ контролируют населенный пункт. Заявления российских блогеров о зачистке леса к югу от Садков также не подтверждают продвижение оккупантов.

В то же время геолокационные кадры от 8 октября свидетельствуют о поражении украинской системой HIMARS российского контрбатарейного радара "Ирбис" вблизи Красной Поляны в Белгородской области, примерно в 20 километрах от границы. Российские источники также сообщали о возможных действиях украинских войск в районе пункта пропуска Троебортное на стыке Сумской, Брянской и Курской областей, однако эти данные не нашли независимого подтверждения.

Харьковское направление

На севере Харьковской области российские войска пытаются захватить Казачью Лопань и Малые Проходы до конца октября. По словам украинского командира, отдельным российским военным удалось проникнуть в Казачью Лопань, однако ВСУ сохраняют контроль над населенным пунктом.

Российские источники продолжают сообщать о попытках захвата села, несмотря на предыдущие заявления о его якобы оккупации еще 2 сентября. В то же время утверждения российских блогеров о масштабном окружении украинских войск в районе Великого Бурлука не имеют убедительных подтверждений.

Купянское направление

Российские войска пытались проникнуть в Купянск-Вузловой к югу от Купянска. Несмотря на заявления российских блогеров о захвате населенного пункта, другие источники сообщают о боях, поэтому полный контроль России не подтвержден.

9 октября российское Минобороны заявило об ударе по мосту через Оскол вблизи Осинового. Вероятная цель – затруднить украинскую логистику. На Боровском направлении россияне также проводили атаки, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.

Лиманское направление

К северо-востоку от Лимана украинские военные продвинулись к реке Жеребец. Кадры обстрелов украинских позиций к западу от Заречного могут свидетельствовать об успехах ВСУ в этом районе.

Важную роль играет украинская артиллерия. По данным 3-го армейского корпуса, в ходе операции "Вивальди" ВСУ удерживали под огневым контролем Ридкодуб, Зеленую Долину и Колодзи, препятствуя переброске российских резервов и боеприпасов.

В корпусе также заявили об уничтожении ударами HIMARS более 20 российских артиллерийских орудий, двух ЗРК "Бук" и двух транспортно-зарядных машин, а также о поражении командных пунктов.

Славянское направление

Геолокационные кадры вблизи Пескуновки могут свидетельствовать о том, что украинские военные пересекли Северский Донец. Российские блогеры утверждали, что контролируют часть Пескуновки и восток Кривой Луки, однако ситуация остается спорной.

Возможные действия ВСУ через реку могут осложнить попытки российских войск наступать на Славянск с востока. Отдельно ГУР Украины сообщило о деятельности российского 71-го отдельного полка войск беспилотных систем на Лиманском направлении – это первая зафиксированная ISW информация о его присутствии в Украине.

Константиновское направление

8 и 9 октября российские войска провели атаку на Константиновском направлении, но не добились подтвержденного продвижения. Российский блогер признал, что северная часть Долгой Балки остается под контролем ВСУ. Также появились неподтвержденные сообщения о вхождении украинских военных в Русинский Яр.

Российское Минобороны вновь заявило о захвате Константиновки. Однако ISW отмечает, что Россия не контролирует город: по состоянию на начало октября российские войска продвинулись менее чем на 40 % его территории.

Добропольское направление

Российские войска могут усиливать интенсивность атак в районе Доброполья, пытаясь захватить больше территорий до ухудшения погоды. Заявления российских блогеров о продвижении на севере и западе города не имеют подтверждений.

Президент Владимир Зеленский 9 октября сообщил, что ВСУ ликвидируют российские разведывательные группы в Доброполье. Украинская операция "Вивальди" на Лиманском направлении осложнила российский план окружения Славянска и Краматорска с севера и юго-запада.

Один из связанных с Кремлем российских блогеров признал, что проблемы на северном фланге могут сделать атаки в районе Доброполья "практически бессмысленными" для реализации этого замысла.

Как изменилась ситуация на фронте / карты ISW

Между тем во время телефонного разговора с Трампом Путин подтвердил неизменность позиции России в отношении войны против Украины. Глава Кремля дал понять, что Москва не собирается отказываться от своих военных целей и будет продолжать боевые действия. В частности, он заявил, что " Россия будет вести войну, "пока не достигнет всех поставленных целей" ". А российские войска якобы "полностью владеют инициативой и продвигаются вперед на фронте".