Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

8 та 9 жовтня російські війська проводили обмежені наступальні дії на півночі Сумщини, однак підтвердженого просування не досягли. Українські підрозділи контратакували на північний схід від Сум.

Російське Міноборони заявило про захоплення Кияниці, проте 8-й корпус Десантно-штурмових військ України спростував цю інформацію та повідомив, що ЗСУ контролюють населений пункт. Заяви російських блогерів про зачистку лісу на південь від Садків також не підтверджують просування окупантів.

Водночас геолокаційні кадри від 8 жовтня свідчать про ураження українською системою HIMARS російського контрбатарейного радара "Ірбіс" поблизу Красної Поляни в Бєлгородській області, приблизно за 20 кілометрів від кордону. Російські джерела також повідомляли про можливі українські дії біля пункту пропуску Троєбортне на стику Сумської, Брянської та Курської областей, однак ці дані незалежно не підтверджені.

Харківський напрямок

На півночі Харківщини російські війська намагаються захопити Козачу Лопань і Малі Проходи до кінця жовтня. За словами українського командира, окремим російським військовим вдалося проникнути до Козачої Лопані, однак ЗСУ зберігають контроль над населеним пунктом.

Російські джерела продовжують повідомляти про спроби захоплення села, попри попередні заяви про його нібито окупацію ще 2 вересня. Водночас твердження російських блогерів про масштабне оточення українських військ у районі Великого Бурлука не мають переконливих підтверджень.

Куп'янський напрямок

Російські війська намагалися проникнути до Куп'янська-Вузлового на південь від Куп'янська. Попри заяви російських блогерів про захоплення населеного пункту, інші джерела повідомляють про бої, тому повний контроль Росії не підтверджений.

9 жовтня російське Міноборони заявило про удар по мосту через Оскіл поблизу Осинового. Імовірна мета – ускладнити українську логістику. На Боровському напрямку росіяни також атакували, однак підтвердженого просування не зафіксовано.

Лиманський напрямок

На північний схід від Лимана українські військові просунулися до річки Жеребець. Кадри обстрілів українських позицій на захід від Зарічного можуть свідчити про успіхи ЗСУ в цьому районі.

Важливу роль відіграє українська артилерія. За даними 3-го армійського корпусу, під час операції "Вівальді" ЗСУ утримували під вогневим контролем Рідкодуб, Зелену Долину та Колодязі, перешкоджаючи перекиданню російських резервів і боєприпасів.

У корпусі також заявили про знищення ударами HIMARS понад 20 російських артилерійських гармат, двох ЗРК "Бук" і двох транспортно-зарядних машин, а також ураження командних пунктів.

Слов'янський напрямок

Геолокаційні кадри поблизу Піскунівки можуть свідчити про те, що українські військові перетнули Сіверський Донець. Російські блогери стверджували, що контролюють частину Піскунівки та схід Кривої Луки, однак ситуація залишається спірною.

Можливі дії ЗСУ через річку можуть ускладнити російські спроби наступати на Слов'янськ зі сходу. Окремо ГУР України повідомило про діяльність російського 71-го окремого полку військ безпілотних систем на Лиманському напрямку – це перша зафіксована ISW інформація про його присутність в Україні.

Костянтинівський напрямок

8 та 9 жовтня російські війська атакували на Костянтинівському напрямку, але підтвердженого просування не досягли. Російський блогер визнав, що північна частина Довгої Балки залишається під контролем ЗСУ. Також з'явилися непідтверджені повідомлення про входження українських військових до Русиного Яру.

Російське Міноборони знову заявило про захоплення Костянтинівки. Однак ISW наголошує, що Росія не контролює місто: станом на початок жовтня російські війська просунулися менш ніж на 40% його території.

Добропільський напрямок

Російські війська можуть збільшувати інтенсивність атак біля Добропілля, намагаючись захопити більше територій до погіршення погоди. Заяви російських блогерів про просування на півночі та заході міста не мають підтверджень.

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня повідомив, що ЗСУ ліквідовують російські розвідувальні групи в Добропіллі. Українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямку ускладнила російський план оточення Слов'янська та Краматорська з півночі й південного заходу.

Один із пов'язаних із Кремлем російських блогерів визнав, що проблеми на північному фланзі можуть зробити атаки біля Добропілля "практично безглуздими" для реалізації цього задуму.

Як змінилася ситуація на фронті / карти ISW

Тим часом під час телефонної розмови з Трампом Путін підтвердив незмінність позиції Росії щодо війни проти України. Очільник Кремля дав зрозуміти, що Москва не збирається відмовлятися від своїх воєнних цілей і продовжуватиме бойові дії. Зокрема, він заявив, що Росія воюватиме, "доки не досягне всіх поставлених цілей". А російські війська нібито "повністю володіють ініціативою й просуваються вперед на фронті".