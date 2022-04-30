ВСУ контролируют границу с Приднестровьем, однако сохраняется угроза ракетных ударов с моря

Ситуация вблизи границ с Приднестровьем остается стабильной и контролируемой вооруженными силами Украины. Впрочем, остается угроза ракетных ударов с акватории Черного моря.

Об этом сообщили на фейсбук-странице оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины 30 апреля.

Важно Россияне врут об использовании украинцами беспилотников в Приднестровье

Там подчеркнули, что в приграничных районах южных областей Украины стабильная и контролируемая силами обороны. В частности, речь идет об участках, граничащих с Приднестровьем.

В то же время, как отметили в командовании "Юг" ВСУ, корабельная группировка черноморского флота рашистов сохраняет угрозу ракетных ударов с моря.

Ситуация в Приднестровье: коротко

В непризнанном Приднестровье на прошлой неделе прошло несколько провокаций.

25 апреля в Тирасполе раздались взрывы возле так называемого "министерства госбезопасности".

Уже на следующий день, 26 апреля, вблизи поселка Маяк повредили 2 антенны на местном телерадиоцентре, которые транслировали российские частоты.

Смотрите также – Россия может направить десант в Приднестровье: видео