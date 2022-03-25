ВСУ контролируют огромную территорию Киевской области, а Макаров пока – в серой зоне

Вооруженные силы Украины контролируют огромную территорию Киевской области, а населенный пункт Макаров пока находится в серой зоне.

Такую информацию сообщил заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

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По его словам, ситуация в Киеве и вокруг него стабильная, контролируемая полностью нашими войсками. Он отметил, что существует небольшое напряжение в районе города Ирпень, однако он полностью контролируется ВСУ.

На сегодня на Броварском и Бориспольском направлениях противник остановил свои намерения осуществления перемещений, к активным действиям не готов. На направлении Ирпеня противник пытается возобновить наступление и полностью захватить Ирпень. Эти попытки успеха не имеют,

– заявил Грузевич.

Генерал добавил, что бойцы ВСУ контролируют значительную часть Киевской области, а населенный пункт Макаров пока находится в серой зоне.

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