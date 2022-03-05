ВСУ контролируют ситуацию, улучшают свои позиции и наносят контратаки, – Арестович

Алексей Арестович 5 марта заявил, что ВСУ контролируют ситуацию. Они улучшают свои позиции и наносят свои контрудары.

В частности, утром вблизи Херсона украинские герои нанесли врагу очень мощный удар. Сейчас потери оккупантов выясняются, сообщает 24 канал.

Заметьте Военные со всего мира восхищаются ВСУ, – Арестович

ВСУ контролируют всю ситуацию. Они улучшают свои позиции, наносят контрудары,

– заявил Арестович.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!