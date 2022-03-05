ВСУ контролируют ситуацию, улучшают свои позиции и наносят контратаки, – Арестович

5 марта 2022 , 13:24
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Алексей Арестович 5 марта заявил, что ВСУ контролируют ситуацию. Они улучшают свои позиции и наносят свои контрудары.

В частности, утром вблизи Херсона украинские герои нанесли врагу очень мощный удар. Сейчас потери оккупантов выясняются, сообщает 24 канал.

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ВСУ контролируют всю ситуацию. Они улучшают свои позиции, наносят контрудары,
– заявил Арестович.

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Автор: Мар'яна Бекало