Российские оккупанты в желании захватить Украину готовы брать в свои ряды абсолютно всех. Они обещают недалеким военным заоблачные деньги и легкую добычу благодаря мародерствам. Те почему-то решают, что смогут пойти повоевать, а потом вернуться домой, хотя для всех оккупантов война в Украине – это почти наверняка дорога только в один конец.

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Гибель "работника" и исчезновение "работодателей"

Бывший майор "СОБРа" Карбанбаев Аманбек решил подделать деньги на войне против Украины. Гражданин Кыргызстана поверил в басни российских пропагандистов и размечтался, что сможет вернуться домой с "заработанным" и "награбленным". В то время как весь цивилизованный мир работает, гражданин Кыргызстана уехал в другую страну убивать мирных людей.

Как и ожидалось, финал этой истории не принес Аманбеку ничего хорошего, хотя ему удалось протиснуться в ряды "хороших россиян": он погиб, а те, кто заключал с ним "контракт", исчезли в неизвестном направлении.

Всем подельникам российских оккупантов и самим россиянам нужно быть готовыми к тому, что в случае пересечения границы Украины с оружием в руках конец их жизни пройдет по сценарию Аманбека из Кыргызстана. Других вариантов развития событий в этой Вселенной крайне мало.

Война России против Украины: коротко о главном

Российские оккупанты могут снять провокационные ролики с героическими защитниками Мариуполя. "Азовцы" при таком враждебном информационно-психологическом "вбросе" призывают не верить пропагандистам и брать информацию исключительно из официальных источников.

Враг продолжает проводить меры по сдерживанию контрнаступления героических ВСУ на Юге. В частности, россияне заменяли отдельные участки реки Ингулец, а также проводят активное укрепление своих позиций.

Наши воины показали, как мастерски умеют маскироваться. Страх врага вполне понятен – опасность может ждать его на каждом клочке украинской земли.

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