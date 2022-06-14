Російські окупанти у бажанні захопити Україну готові брати до своїх лав абсолютно усіх. Вони обіцяють недалеким військовим захмарні гроші та легку здобич завдяки мародерствам. Ті чомусь вирішують, що зможуть піти повоювати, а потім повернутися додому, хоча для всіх окупантів війна в Україні – це майже напевне дорога лише в один кінець.

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Загибель "заробітчанина" та зникнення "роботодавців"

Колишній майор "СОБРа" Карбанбаєв Аманбек вирішив підробити грошенят на війні проти України. Громадянин Киргизстану повірив у байки російських пропагандистів та розмріявся, що зможе повернутися додому із "заробленим" та "награбованим". У той час, коли весь цивілізований світ працює, громадянин Киргизстану поїхав в іншу країну вбивати мирних людей.

Як і очікувалося, фінал цієї історії не приніс Аманбеку нічого хорошого, хоча йому таки вдалося протиснутися у ряди "хороших росіян": він загинув, а ті, хто укладав з ним "контракт", зникли у невідомому напрямку.

Усім посіпакам російських окупантів та й самим росіянам потрібно бути готовими до того, що в разі перетину кордону України зі зброєю в руках кінець їхнього життя пройде за сценарієм Аманбека з Киргизстану. Інших варіантів розвитку подій у цьому Всесвіті вкрай мало.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Російські окупанти можуть зняти провокаційні ролики із героїчними захисниками Маріуполя. "Азовці" у разі такого ворожого інформаційно-психологічного "вкиду"закликають не вірити пропагандистам та брати інформацію виключно з офіційних джерел.

Ворог продовжує проводити заходи для стримання контрнаступу героїчних ЗСУ на Півдні. Зокрема, росіяни замінували окремі ділянки річки Інгулець, а також проводять активне укріплення своїх позицій.

Наші воїни показали, як майстерно вміють маскуватися. Страх ворога цілком зрозумілий – небезпека може чекати його на кожному клаптику української землі.

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