ВСУ ликвидировали российский истребитель возле Изюма

Вооруженные Силы Украины продолжают вести битву с ордой за город Изюм на Харьковщине. Нашим военным удалось сбить вражеский российский истребитель.

Самолет врага уничтожили благодаря комплексу Stinger

О ликвидации российского истребителя сообщил глав Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, самолет обезвредила мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ.

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Истребитель был сбит около 12 часов в Изюмском районе. Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

После того, как украинские военные попали в истребитель оккупантов, он задымился. Сообщается, что самолет "отправился домой" и упал на территории Белгородской области России.

Добавим, что по состоянию на утро 12-го марта Украина уничтожила 58 самолетов и 83 вертолета.

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