Ежедневно Вооруженные Силы Украины уничтожают оккупантов разного ранга. Однако на днях удалось ликвидировать достаточно редкого персонажа Игоря Суворова – полковника-астролога.

Российский полковник был ликвидирован в Донецкой области. Он служил в 51-м парашютно-десантном полку.

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Полковник-астролог

Игорь Суворов до вторжения России был на пенсии и жил в городе Орел. Он вышел на пенсию по выслуге лет еще в начале 2000-х. Полковнику нечем было заняться и вот вдруг увидел в газете объявление о наборе на факультет астрологии института картографии и геодезии.

Его зачислили на обучение и 3 года он осваивал профессию, защитил дипломную работу по теме "Совместимость людей" и получил документ об окончании высшей школы астрологии.

С началом вторжения полковник отправился воевать против Украины, но, по всей видимости, не увидел свою смерть по звездам. На днях его успешно ликвидировали Вооруженные Силы Украины.

ВСУ ликвидировали командира элитной бригады

2 февраля в районе Донецка ВСУ ликвидировали полковника Сергея Полякова – командира 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения из Хабаровска, находящейся в ведении главного разведывательного управления российского генштаба.

Эта бригада сражается в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. В мае оккупанты из этой бригады были в Изюме и в его окрестностях. Тогда там "успешно денацифицировался" подполковник Альберт Каримов.

В октябре эта элитная бригада понесла потери на Харьковщине, после чего их перевели на Донетчину, где до ноября они несли потери в районе Павловки.

Вместе с Поляковым погиб еще не менее 1 оккупант, поэтому можно предположить, что его ликвидировали точным попаданием.