ВСУ минули вражеский вертолет Ка-52 и беспилотник

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить урон врагу. 18 января наши воины приземлили еще один вражеский вертолет.

Кроме того, наши воины отправили "на жесткую посадку" еще и вражеский беспилотник. Об этом Минобороны сообщило со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Обратите внимание Фантастический результат ВСУ, у Кобзона – аншлаг: потери врага по состоянию на 18 января

Пополнение в статистике Генштаба

Благодаря профессионализму наших воинов, у россиян снова стало меньше вертолетов Ка-52, а в статистике Генштаба завтра утром стоит ожидать пополнения.

Кроме того, ВСУ успешно сбили российский экспериментальный беспилотник "Мерлин-ВР". Генштаб не уточнил, на каком направлении украинские воины уничтожили враждебные цели.

Потери врага

По состоянию на 18 января российские захватчики в войне с Украиной потеряли: