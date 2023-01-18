ВСУ минули вражеский вертолет Ка-52 и беспилотник
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить урон врагу. 18 января наши воины приземлили еще один вражеский вертолет.
Кроме того, наши воины отправили "на жесткую посадку" еще и вражеский беспилотник. Об этом Минобороны сообщило со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Пополнение в статистике Генштаба
Благодаря профессионализму наших воинов, у россиян снова стало меньше вертолетов Ка-52, а в статистике Генштаба завтра утром стоит ожидать пополнения.
Кроме того, ВСУ успешно сбили российский экспериментальный беспилотник "Мерлин-ВР". Генштаб не уточнил, на каком направлении украинские воины уничтожили враждебные цели.
Потери врага
По состоянию на 18 января российские захватчики в войне с Украиной потеряли:
- 117 770 оккупантов;
- 3130 танков;
- 6 225 боевых бронированных машин;
- 442 реактивные системы залпового огня;
- 287 самолетов;
- 276 вертолетов;
- 1876 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 749 крылатых ракет;
- 17 кораблей и катеров;
- 4 889 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 190 единиц специальной техники.