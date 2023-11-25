В ночь подрыва Крымского моста могли атаковать флагман Черноморского флота: почему это не сделали

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост в районе 145-й опоры. Украинские спецслужбы сообщили, что они могли атаковать и носителя крылатых ракет врага типа "Калибр".

Однако глава Службы безопасности Василий Малюк и командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказали в фильме "СБУ. Спецоперации победы", почему этого не случилось. Также глава СБУ анонсировал сюрпризы для врага на Крымском мосту, пишет 24 Канал.

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Почему Украина не атаковала вражеский ракетоноситель

Украина в ночь атаки на Крымский мост могла ударить по вражескому флагману Черноморского флота России "Адмиралу Эссене", однако не сделала этого. Вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что для уничтожения Эссена необходимо было "подрезать" логистику оккупантов.

Буду откровенен, это очень приоритетная цель для нас. И когда в какой-то момент коллектив стал сомневаться, что вот, пойдем на Эссен, я настоял, что у нас есть основная задача: мы должны подрезать логистику врага. К Эссене мы еще вернемся,

– вспомнил командующий Военно-морскими силами ВСУ.

Бригадный генерал контрразведки "Хантер" отметил, что украинские военнослужащие должны были подойти к мосту ориентировочно в 02:00 17 июля, ведь через час – два там уже начинается рассвет. Однако российские оккупанты их засекли. Наши военные заметили, что в их сторону выдвигается российский истребитель, кажется, Су-27СМ, момент был напряжен.

"Мы поняли, что нас ищут… Российские самолеты, вертолеты, корабли они тоже не сидят и постоянно мониторят море, постоянно ищут наши надводные дроны. Приняли решение резко изменить маршрут и мы пошли на Юг. Нужно было сделать крюк более 70 километров дополнительно пути. До двух часов ночи мы могли и не добраться", – заметил "Хантер".

Он пояснил, что российский фрегат "Адмирал Эссен" находился во время отклонения от курса на маршруте украинских военных. Глава СБУ Василий Малюк объяснил, что наши военные приближались к нему – он был в полутора километрах.

"Хантер" рассказал, что дроны бы не смогли дойти до моста, потому что бы теоретически закончилось горючее. Один надводный дрон нес на себе около 900 килограммов тротила. Поэтому решили, что одна группа атакует Крымский мост, другая – российский ракетоноситель.

Чтобы мощные дроны не утонули, отправились на поиски "Эссен". К сожалению, догнать ракетоноситель не удалось, поскольку он курсировал в бухту в Новороссийске. Поэтому в СБУ приняли решение взорвать три морских дрона недалеко от берега Ялты.

Но если бы какой-нибудь россиянин с пулеметом, который не спал, поразил бы морской дрон на подходе, то ничего бы уже не было,

– заявил Василий Малюк.