Оккупанты написали, что украинские военные не менее трех суток удерживают "небольшой плацдарм" на левом берегу Днепра. Следует отметить, что перед этим британская разведка сообщала, что российские захватчики опрокидывают войска с левого берега Днепра в Запорожье и под Бахмут.

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ВСУ могли зайти на левый берег Днепра

Агенты движения "Атеш" подтверждают, что ВСУ на левом берегу Днепра,

– заявило партизанское движение.

Глава Офиса Президента ориентировочно в 22:49 25 июня опубликовал украинский флаг и больше никак не комментировал ситуацию.

В то же время мониторинговый телеграмм-канал monitor сообщил, что на Левобережье Херсонской области слышны взрывы.

Что говорят враги

Российские оккупанты в пропагандистском телеграм-канале заявили, что на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста украинские военные не менее трех суток удерживают "небольшой плацдарм". Оккупанты написали, что покинули его из-за постоянных обстрелов украинской артиллерии и угрозы их окружения.

Также россияне сообщили, что украинские военные ночью наращивают группу и опрокидывают боеприпасы и технику. По данным врагов, ВСУ прячутся под остатками в начале Антоновского моста.

Запрос авиации для удара по полотну основания моста на нашем и "вражеском" берегу, которые "враг" использует как прикрытие от артиллерии и минометов, оказались без ответа из-за сложности прохождения информации,

– заявили российские оккупанты.



Оккупанты жалуются через вероятный вход ВСУ на левый берег Днепра / Скриншот из вражеских телеграм-каналов

Что этому предшествовало