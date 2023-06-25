Окупанти також написали, що українські військові не менше трьох діб утримують "невеликий плацдарм" на лівому березі Дніпра. Варто зазначити, що перед цим британська розвідка повідомляла, що російські загарбники перекидають війська з лівого берега Дніпра на Запоріжжя та під Бахмут.

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ЗСУ могли зайти на лівий берег Дніпра

Агенти руху "Атеш" підтверджують, що ЗСУ на лівому березі Дніпра,

– заявив партизанський рух.

Глава Офісу Президента орієнтовно о 22:49 25 червня опублікував український прапор та більше ніяк не коментував ситуацію.

Водночас моніторинговий телеграм-канал monitor повідомив, що на Лівобережжі Херсонської області чутно вибухи.

Що кажуть вороги

Російські окупанти в пропагандистському телеграм-каналі заявили, що на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту українські військові не менше трьох діб утримують "невеликий плацдарм". Окупанти написали, що покинули його через постійні обстріли української артилерії та загрозу оточення сил ворога.

Також росіяни повідомили, що українські військові вночі нарощують групу та перекидають боєприпаси та техніку. За даними ворогів, ЗСУ ховаються під залишками на початку Антонівського мосту.

Запит авіації для удару по полотну основи мосту на нашому та "ворожому" березі, які "ворог" використовує як прикриття від артилерії та мінометів, виявилися без відповіді через складність проходження інформації,

– заявили російські окупанти.



Окупанти бідкаються через ймовірний захід ЗСУ на лівий берег Дніпра / Скриншот з ворожих телеграм-каналів

Що цьому передувало