Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, заявление Писториуса может быть намеком на передачу Украине дальнобойных ракет.

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"Это было довольно незавуалированно. Немцы последние полгода просто молодцы. Для нас важно, чтобы поставлялись дальнобойные средства. Наши генералы говорили, что нужно с военной точки зрения подтянуть наши возможности. Потому что для них это только дальнобойные средства, а для нас это тысячи жизней наших военных", – заметил он.

Мир изменил позицию по поводу войны

Романенко отметил, что мнения относительно войны в Украине изменились не только у Германии, но и в большинстве стран мира. Мировые лидеры понимают, что Украина соблюдает международное право и борется за свою землю.

Военный эксперт вспомнил, как в 2014 году украинцы несли огромные потери, а россияне пренебрегали всеми международными правилами ведения войны. Тогда у Украины не было такой поддержки от мирового сообщества.

В 2014 году мы несли огромные потери, потому что не могли обстреливать россиян в ответ. Они делали все, что хотели, несмотря на международные правила ведения войны,

– подчеркнул он.

Романенко о заявлении Писториуса: смотрите видео

Что заявили в Минобороны Германии