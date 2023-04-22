Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, заявление Писториуса может быть намеком на передачу Украине дальнобойных ракет.
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"Это было довольно незавуалированно. Немцы последние полгода просто молодцы. Для нас важно, чтобы поставлялись дальнобойные средства. Наши генералы говорили, что нужно с военной точки зрения подтянуть наши возможности. Потому что для них это только дальнобойные средства, а для нас это тысячи жизней наших военных", – заметил он.
Мир изменил позицию по поводу войны
Романенко отметил, что мнения относительно войны в Украине изменились не только у Германии, но и в большинстве стран мира. Мировые лидеры понимают, что Украина соблюдает международное право и борется за свою землю.
Военный эксперт вспомнил, как в 2014 году украинцы несли огромные потери, а россияне пренебрегали всеми международными правилами ведения войны. Тогда у Украины не было такой поддержки от мирового сообщества.
В 2014 году мы несли огромные потери, потому что не могли обстреливать россиян в ответ. Они делали все, что хотели, несмотря на международные правила ведения войны,
– подчеркнул он.
Романенко о заявлении Писториуса: смотрите видео
Что заявили в Минобороны Германии
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы сторона, на которую напали, перемещалась по территории врага и проводила там свои военные операции. Речь шла о том, что ВСУ могут атаковать военные объекты на территории России.
- В то же время Писториус подчеркнул, что такие действия могут продолжаться, пока это не угрожает гражданским.
- Глава Минобороны Германии также отметил, что украинская сторона может проникать на территорию России с целью отрезания путей снабжения.