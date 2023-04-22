Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко. За його словами, заява Пісторіуса може бути натяком на передачу Україні далекобійних ракет.

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"Це було досить незавуальовано. Німці останні пів року просто молодці. Для нас важливо, щоб постачалися далекобійні засоби. Наші генерали говорили, що потрібно з військової точки зору підтягнути наші можливості. Бо для них це лише далекобійні засоби, а для нас це тисячі життів наших військових", – зауважив він.

Світ змінив позицію щодо війни

Романенко зазначив, що думки щодо війни в Україні змінилися не тільки у Німеччини, але й у більшості країн світу. Світові лідери розуміють, що Україна дотримується міжнародного права та бореться за свою землю.

Військовий експерт пригадав, як у 2014 році українці зазнавали величезних втрат, а росіяни нехтували усіма міжнародними правилами ведення війни. Тоді Україна не мала такої підтримки від світової спільноти.

У 2014 році ми зазнавали величезних втрат, тому що не могли обстрілювати росіян у відповідь. Вони робили все, що хотіли, не зважаючи на міжнародні правила ведення війни,

– підкреслив він.

Романенко про заяву Пісторіуса: дивіться відео

Що заявили у Міноборони Німеччини