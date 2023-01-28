Для ВСУ нет никаких оговорок относительно ударов по территории России, – Данилов

Оккупанты продолжают наносить ракетные и дроновые удары по Украине. Никаких оговорок относительно ответных ударов по территории России нет.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов эфире "Радио Свобода". По его словам, наши защитники также могут атаковать и ударить по военным целям на территории России.

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Удары ВСУ по территории России

Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы,

– отметил Данилов.

По его словам, если наши защитники будут работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к происходящим на фронте процессам.

Украинцев не сломает ракетный террор России

Спикер ГУР Андрей Юсов уверен, что результат российских обстрелов один – Украина выстоит. Он акцентировал на том, что эта так называемая "специальная военная операция" безумная. Однако захватчикам не удалось ни в первые недели после 24 февраля сломать Украину, ни во время массированных ракетных атак быстро "положить" украинскую энергетическую систему.

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