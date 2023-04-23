ВСУ рискуют потерять контроль над небом: в The Times назвали причины

Россия может получить преимущество в небе Украины как раз в тот момент, когда украинские военные могут пойти в контрнаступление. В последнее время россияне становятся все более нахальными и увеличивают количество атак самолетами и вертолетами.

Утечка данных Пентагона указывает на то, что ВСУ якобы не хватает зенитных средств. В результате украинские военные могут потерять контроль над своим небом.

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Россия имеет технологию лучшей защиты от ЗРК Stinger

Журналисты The Sunday Times пообщались с украинскими военными, которые отметили, что у России есть технология лучшей защиты от ЗРК Stinger. Военные рассказали, что запускают две ракеты по одной враждебной цели и надеются, что вторая попадет.

Украинские военные рассказали, что россияне становятся смелее, поскольку знают о дефиците боеприпасов в нашей армии.

"Мы также использовали противотанковые ракеты против них, и это остановило их от отправки вертолетов далеко вглубь нашей территории, потому что они боялись, что их собьют.

Но теперь, когда россияне знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. Каждый день прибывает все больше вертолетов и самолетов, и они начинают понимать, что мы не можем их остановить", – цитирует The Sunday Times украинского военного.

Россия увеличила количество атак с использованием авиабомб

В сообщении говорится, что утечка данных Пентагона указала на слабые места в украинской армии. В частности, они показали, что Украине настолько не хватает зенитных средств, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в мае, когда ожидается контрнаступление.

Согласно слитым данным документов, Россия усовершенствовала свою бомбу ФАБ-500, предоставив ей крылья и систему GPS. Это позволяет сбрасывать ее с самолета и самостоятельно долететь до намеченной цели, при этом самолет не заходит в воздушное пространство противника и не подвергается ПВО.

Следует отметить, что Украина наконец получила ЗРК Patriot , который достаёт цели на расстоянии 150 километров и потенциально может оттеснить авиацию противника.

Аналитики связывают рост количества использования авиабомб с резким увеличением числа российских военных полетов.

Чем чревато глушение украинских БПЛА

В то же время, украинские военные отмечают, что Россия стала чаще использовать авиабомбы, ведь столкнулась с дефицитом ракет. В то же время модернизация бомб оказалась более дешевой и менее сложной под действием санкций.

Украинские военные должностные лица теперь размышляют, как можно обеспечить воздушное прикрытие войскам в условиях наступательной операции. Союзники до сих пор не ответили на их просьбы о предоставлении самолетов F-16.

На базе управления беспилотниками в заброшенном доме в нескольких километрах от российских окопов солдаты продемонстрировали журналистам, как уменьшаются их запасы боеприпасов.

Украинский дрон завис неподалеку от российских позиций, где зафиксировал нескольких двигающихся вперед оккупантов.

Если их меньше десяти, то это бесполезная трата миномета, они нужны нам, чтобы ударить по их артиллерии,

– сказал один из бойцов.

Беспилотник стоимостью 6 тысяч долларов, оснащенный камерами ночного видения, является одним из самых дорогих, используемых этим подразделением. Остальные коммерческие модели стоят около 3 тысяч долларов.

Однако россияне совершенствуют свои возможности глушения БПЛА, используя системы, по мнению военных, недавно прибывшие из Китая.

Самый популярный беспилотник, используемый украинцами, является коммерческой китайской моделью – и больший успех России в их глушении вызвал с украинской стороны предположение, что Пекин помогает им в этом.

По словам СМИ, опасения состоят в том, что прогресс России в глушении беспилотников приведет к тому, что тысячи БПЛА Украины будут выведены из строя, а перспектива найти им замену будет небольшой.

Хотя беспилотники с самого начала конфликта были признаны одним из самых эффективных и дешевых украинских средств, сейчас они стали еще более важными, поскольку боеприпасы заканчиваются и критически требуется точная наводка на цель для сохранения их запасов.