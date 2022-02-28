ВСУ мощно били по оккупанту из Ураганов на Черниговщине: у россиян потери
28 февраля 2022 , 14:56Читати новину українською
Источник:телеграм Суспільне Чернігів
ВСУ 28 февраля мощно били по оккупанту вблизи села Хорошее Озеро на Черниговщине. Среди оккупантов есть потери.
В оккупантов били из РСЗО "Ураган". Украинским защитникам удалось остановить вражескую колонну. Потери ВВТ и личного состава российского подразделения пока уточняют.
Заметьте Люди лежат прямо посреди улиц: ужасные последствия обстрела оккупантов в Харькове
Вблизи населенного пункта Хорошее Озеро, что на Черниговщине, в результате огневого удара РСЗО "Ураган" задержано движение колонны противника,
– говорится в сообщении.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.