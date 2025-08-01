Впоследствии его проанализировали россияне и заявили, что на кадрах – Белгородский район. Об этом сообщили местные СМИ, передает 24 Канал.

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Что происходит на Белгородщине?

В четверг, 31 июля, соответствующее видео опубликовали бойцы подразделения Fenrir. "В полосе ответственности нашей бригады обстановка напряженная, но стабильная", – написали защитники.

Они отметили, что фиксируют, как противник осуществляет перемещение, после чего наносят огневое поражение по обнаруженным целям.

58 ОМПБр уничтожает врага с помощью дронов: смотрите видео

Видео проанализировали российские СМИ. Они утверждают, что на кадрах – село Красный Хутор Белгородского района. Украинские военные якобы уже неоднократно атаковали эти позиции.

Сравнение локации с видео и карты / Скришот "Пепел"

Дрон сбросил взрывное устройство неподалеку от частного дома, после чего началась вторичная детонация боекомплекта. Также беспилотник сбросил снаряды на позиции вооруженных сил России в лесопосадке возле железной дороги,

– анализирует медиа.

Напомним, еще 7 июля Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте, в частности действия Сил обороны на российской территории в приграничье – в Курской и Белгородской областях. Украинский президент пообещал, что оккупанты не будут чувствовать там покоя.