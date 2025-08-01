Згодом його проаналізували росіяни й заявили, що на кадрах – Бєлгородський район. Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Бєлгородщині?

У четвер, 31 липня, відповідне відео опублікували бійці підрозділу Fenrir. "У смузі відповідальності нашої бригади обстановка напружена, але стабільна", – написали захисники.

Вони зазначили, що фіксують, як противник здійснює переміщення, після чого завдають вогневого ураження по виявлених цілях.

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Відео проаналізували російські ЗМІ. Вони стверджують, що на кадрах – село Красний Хутір Бєлгородського району. Українські військові нібито вже неодноразово атакували ці позиції.

Порівняння локації з відео та карти / Скришот "Пепел"

Дрон скинув вибуховий пристрій неподалік від приватного будинку, після чого почалася вторинна детонація боєкомплекту. Також безпілотник скинув снаряди на позиції збройних сил Росії в лісопосадці біля залізниці,

– аналізує медіа.

Нагадаємо, ще 7 липня Володимир Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті, зокрема дії Сил оборони на російській території в прикордонні – у Курській і Бєлгородській областях. Український президент пообіцяв, що окупанти не відчуватимуть там спокою.