Таким мнением с 24 Каналом поделился ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий, заметив, что Россия использовала на Курщине тот максимум сил, который могла. Далее она была вынуждена забирать войска из Украины.

Читайте также Сырский назвал потери россиян в Курской области за 3 месяца операции ВСУ

В чем отличие между Курщиной и Донбассом

Оккупантам пришлось снять три дивизии с нашего фронта. Они забрали их не из Донецкой области, где сейчас горячее, а из Херсонской области. Однако говорится о трех наиболее боеспособных дивизиях. Только после такой переброски сил россияне смогли пойти в наступление на Курщине.

Это показатель того, что у них просто не осталось боеспособных частей. Когда оккупанты поняли, что ВСУ сами с Курщины не пойдут, им пришлось ослаблять фронт в Украине. Поэтому бой сейчас очень мощный, но он существенно отличается от того, что мы видим на Донбассе.

На Курщине нет сплошной линии фронта, соответственно нет позиционных боев, окопной войны, как на Донбассе. Там маневровая война только с использованием гораздо большего количества дронов и других современных технологий,

– отметил Евгений Дикий.

По своему характеру это такая маневровая война, как например, на Киевщине в 2022 году. В Курской области сейчас похожий ландшафт, там тоже лесистая местность, в которой обе стороны не имеют сплошной линии креплений, а только отдельные укрепрайоны. Поэтому они активно маневрируют и пытаются бить друг друга по тылам и флангам.

"Это не окопная, а высокоманевренная война, но интенсивность боев абсолютно сопоставима с Донбассом", – подчеркнул ветеран антитеррористической операции.