Такою думкою з 24 Каналом поділився ветеран антитерористичної операції Євген Дикий, зауваживши, що Росія використала на Курщині той максимум сил, який могла. Далі вона була змушена забирати війська з України.

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У чому відмінність між Курщиною та Донбасом

Окупантам довелось зняти три дивізії з нашого фронту. Вони забрали їх не з Донеччини, де зараз найгарячіше, а з Херсонської області. Однак мовиться про три найбільш боєздатні дивізії. Лише після такого перекидання сил росіяни змогли піти в наступ на Курщині.

Це показник того, що в них просто не залишилось боєздатних частин. Коли окупанти зрозуміли, що ЗСУ самі з Курщини не підуть, їм довелось послаблювати фронт в Україні. Тому бій зараз дуже потужний, але він суттєво відрізняється від того, що ми бачимо на Донбасі.

На Курщині немає суцільної лінії фронту, відповідно немає позиційних боїв, окопної війни, як на Донбасі. Там маневрова війна тільки з використанням набагато більшої кількості дронів та інших сучасних технологій,

– зауважив Євген Дикий.

За своїм характером це така маневрова війна, як наприклад, на Київщині у 2022 році. У Курській області зараз схожий ландшафт, там теж лісиста місцина, в якій обидві сторони не мають суцільної лінії кріплень, а тільки окремі укріпрайони. Через це вони активно маневрують і намагаються бити одне одного по тилах і флангах.

"Це не окопна, а високоманеврова війна, але інтенсивність боїв абсолютно зіставна з Донбасом", – наголосив ветеран антитерористичної операції.