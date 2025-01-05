Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, руководитель Центра стратегии и анализа Игорь Чаленко, добавив, что глава Кремля понимает значение Курщины. Она будет иметь серьезное влияние на переговоры с Украиной.

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Козырная карта Украины

Курщина – это важный рычаг влияния на Россию в вопросе будущих мирных договоренностей. Именно поэтому оккупанты изо всех сил пытаются выполнить задание Путина и освободить Курскую область.

Я абсолютно согласен с комментариями тех, кто рассматривает Курщину как "джокер" в будущих переговорах. Героизм украинских воинов на этих землях работает на то, чтобы Украина смогла "выбить" себе наилучшие условия,

– подчеркнул политолог.

С военной точки зрения, операция на Курщине, сорвала наступление россиян на Сумскую область. Об этом неоднократно говорил Главнокомандующий ВСУ. Сейчас россияне не знают, что делать с украинской группировкой. Мы примерно контролируем 480 квадратных километров области.

На наших военных давят более 50 тысяч российских бойцов, а также северокорейские силы. Несмотря на это, Путину так и не удается освободить эту территорию.

Время приближения переговоров все-таки ускоряется, российский диктатор понимает, что ультимативные условия не пройдут,

– подчеркнул Игорь Чаленко.