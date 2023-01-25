ВСУ на Востоке сбили вражеский штурмовик Су-25

Днем 25 января Воздушные силы ВСУ сбили российский штурмовик Су-25. Кроме того, защитники неба сбили еще и российский беспилотник "Орлан-10".

Обе цели наши воины сбили на Востоке Украины. Беспилотник и штурмовик пополнят статистику потерь от Генштаба ВСУ.

Достойно внимания Россия вербует заключенных украинцев в "Вагнер", ВСУ уничтожили много вражеской авиации, – Генштаб

Кто сбил российские цели

Штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10" украинские воины сбили на Восточном направлении в первой половине дня 25 января. Вражеские цели успешно ликвидировали подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил.

25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10",

– сообщили Воздушные силы.

Статистика потерь врага

Украинские защитники и защитницы с первых минут полномасштабного вторжения наносят колоссальные потери врагу. На 25 января от 24 февраля 2022 года ценой больших усилий наши воины ликвидировали и уничтожили: