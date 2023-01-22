Партию "хлопка" в госпиталь в оккупированной Кадиевке привезли 21 января. Теперь там лечиться никто не будет.

Интересно Война зашла в тупик, – британская разведка

ВСУ нанесли мощный удар

Как отмечают, наши защитники ударили по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием.

Место расположения госпиталя кадыровцев / Фото СтратКом ВСУ

Пока неизвестно, сколько кадыровцев наши бойцы вылечили от жизни.

Оккупанты терпят неудачи у Кременной