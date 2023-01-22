Партію "бавовни" до шпиталю в окупованій Кадіївці привезли 21 січня. Тепер там лікуватися ніхто не буде.
Цікаво Війна зайшла у глухий кут, – британська розвідка
ЗСУ завдали потужного удару
Як зазначають, наші захисники ударили по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.
Місце розташування шпиталю кадирівців / Фото СтратКом ЗСУ
Наразі невідомо, скільки кадирівців наші бійці вилікували від життя.
Окупанти зазнають невдач біля Кремінної
- Британська розвідка доповіла, що останніми днями найзапекліші бої точилися на трьох ділянках фронту. Зокрема, поблизу Кремінної наші бійці досягли певних результатів й успішно відбили контратаку росіян.
- Сергій Гайдай зазначив, що лінія фронту вже наближається до Кремінної. Росіяни кидають в атаку зеківську армію, яка мусить пробиратися через мінні поля.
- В районі міста Кремінна українські розвідники вдало підсмажили позиції окупантів. Як зазначають, воїни ССО натрапили на російських окупантів під час проведення спеціальної розвідки в районі Кремінної. Бійці спецпідрозділу відразу прийняли рішення вступити в бій. У результаті бою наші захисники завдали вогневого ураження російським окупантам.