ВСУ нанесли по позициям врага на Юге 13 ударов: ликвидировали 21 оккупанта и завоевали трофеи

Украинские военные провели 13 успешных атак и уничтожили 21 российского оккупанта на Юге. Также захватили много полезной техники.

В частности, захватчики бросили 5 единиц разминировальной инженерной техники, которая будет находиться в подразделениях Вооруженных Сил Украины. Кроме того, военные уничтожили одну бронированную боевую машину.

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Оккупанты коварно обстреливают населенные пункты

Сегодня ночью, 27 апреля, захватчики делали все по привычной для себя тактике: обстреливали как позиции военных, так и дома мирных жителей из артиллерии и минометов.

Их основной тактикой остается артиллерийско-минометный обстрел как наших позиций, так и мирных жителей тех населенных пунктов, с которых враг отступил, но пытается держать под видимостью контроля. И прикрывается ими от поражений со стороны наших подразделений, – отмечают украинские военные.

Напомним, по состоянию на 27 апреля российские оккупанты потеряли 22 400 военных, а также – 939 танков.

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