Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Каковы подробности?

Украинские защитники нанесли удары по базам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Донецке и в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму.

Параллельно в крымском поселке Мирное военные поразили узел связи противника. Что касается еще одного важного объекта управления оккупантов, то он понес потери в городе Пологи Запорожской области, где был точечно поражен командно-наблюдательный пункт.

Поражение целей в Луганской области и в России

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения военной техники оккупантов в Верхнекаменке в Луганской области. На территории Белгородской области России в районе поселка Борисовка уничтожен склад горюче-смазочных материалов.

Военные также уточнили итоги предыдущих операций за 30 августа. Анализ дополнительных данных подтвердил поражение пусковой установки и места хранения БПЛА возле Цимбуловой в Орловской области страны-агрессора.

В настоящее время уточняется масштаб всех нанесенных врагу потерь, а системная работа по ключевым военным объектам противника продолжается.

Атаки на города России: где гремели взрывы в последнее время?

В ночь на 1 сентября беспилотники атаковали ряд российских городов, в том числе в Ленинградской и Самарской областях. В портовой зоне Усть-Луги зафиксировали повреждения, после чего вспыхнул пожар.

Тем временем вечером 30 августа в Белгороде раздалось несколько мощных взрывов. Предварительно под удар могли попасть объекты вблизи местной ТЭЦ и склад Ozon. После взрывов также возник пожар на складах "Эстейт Логистик", над районом был виден густой дым.