Под ударом оказались как ТОТ, так и территория страны-агрессорки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о результатах ударов?

В пятницу, 9 октября, и в ночь на субботу, 10 октября, ВСУ успешно атаковали ряд вражеских объектов. Огневое поражение потерпели командные ячейки подразделений российских захватчиков в районе Победного Запорожской области и Докучаевской Донецкой области.

В районе Хорлов Херсонской области украинские защитники поразили обучающий центр сержантов вооруженных сил государства-агрессора. Кроме того, в районе Труханово Брянской области России украинским военным удалось обезвредить вражескую станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

Существенные потери понесла и система материально-технического обеспечения захватчиков в нескольких временно оккупированных регионах. В районе Суходольска в Луганской области украинские силы нанесли удар по ремонтно-восстановительной базе российских войск.

В районе Чистякового Донецкой области уничтожен состав горюче-смазочных материалов противника. Еще два состава материально-технических средств поражены в районах Родинкового Донецкой области и Боровеньок Луганской области, где также хранилось враждебное инженерное оборудование. В Генштабе подчеркнули, что работа по уничтожению ключевых военных объектов врага продолжается.

Напомним, что Россия продолжает нести серьезные потери. Ранее Генштаб сообщал, что Силам обороны удалось поразить российские зенитные комплексы, площадки для запуска беспилотников и склады с топливом.