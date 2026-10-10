Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про результати ударів?

У п'ятницю, 9 жовтня, та в ніч проти суботи, 10 жовтня, ЗСУ успішно атакували ряд ворожиз об'єктів. Вогневого ураження зазнали командні осередки підрозділів російських загарбників у районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська Донецької області.

У районі Хорлів Херсонської області українські захисники уразили навчальний центр сержантів збройних сил держави-агресора. Крім того, у районі Труханового Брянської області Росії українським військовим вдалося знешкодити ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Суттєвих втрат зазнала і система матеріально-технічного забезпечення загарбників у кількох тимчасово окупованих регіонах. У районі Суходільська на Луганщині українські сили завдали удару по ремонтно-відновлювальній базі російських військ. Водночас у районі Чистякового Донецької області знищено склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Ще два склади матеріально-технічних засобів уражено в районах Родинкового на Донеччині та Боровеньок на Луганщині, де також зберігалося вороже інженерне обладнання. У Генштабі наголосили, що робота зі знищення ключових військових об'єктів ворога триває.