В частности, 11 ударов – по районам сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов. Еще 3 – по взводным опорным пунктам. Кроме того, еще 3 удара – по позициям комплексов ПВО оккупантов.

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Также на разных направлениях украинская ПВО сбила российскую управляемую ракету Х-59, а также – 2 БпЛА "Орлан -10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Российские оккупанты на протяжении суток нанесли 5 ракетных ударов и 7 авиационных ударов. Также захватчики совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Врагу наносят колоссальные потери

Генштаб ВСУ 29 октября сообщил, что уничтожить удалось уже 70 250 оккупантов. Также ликвидировали:

танков – 2659 (+19 единиц)

боевых бронированных машин – 5401 (+23 единицы);

артиллерийских систем – 1708 (+9 единиц);

РСЗО – 380 (+1 единица);

средств ПВО – 195 (+3 единицы);

самолетов – 273 (+1 единица);

вертолетов – 252 (+1 единица);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5 единиц);

крылатых ракет – 351;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19 единиц).

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