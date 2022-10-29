В частности, 11 ударов – по районам сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов. Еще 3 – по взводным опорным пунктам. Кроме того, еще 3 удара – по позициям комплексов ПВО оккупантов.

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Также на разных направлениях украинская ПВО сбила российскую управляемую ракету Х-59, а также – 2 БпЛА "Орлан -10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов,
– говорится в сообщении.

Врагу наносят колоссальные потери

Генштаб ВСУ 29 октября сообщил, что уничтожить удалось уже 70 250 оккупантов. Также ликвидировали:

  • танков – 2659 (+19 единиц)
  • боевых бронированных машин – 5401 (+23 единицы);
  • артиллерийских систем – 1708 (+9 единиц);
  • РСЗО – 380 (+1 единица);
  • средств ПВО – 195 (+3 единицы);
  • самолетов – 273 (+1 единица);
  • вертолетов – 252 (+1 единица);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5 единиц);
  • крылатых ракет – 351;
  • кораблей и катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19 единиц).

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