Зокрема, 11 ударів – по районах зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів. Ще 3 – по взводних опорних пунктах. Окрім того, ще 3 удари – по позиціях комплексів ППО окупантів.
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Також на різних напрямках українська ППО збила російську керовану ракету Х-59, а також – 2 БпЛА "Орлан -10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів,
– мовиться у повідомленні.
Ворогу завдають колосальних втрат
Генштаб ЗСУ 29 жовтня повідомив, що знищити вдалося вже 70 250 окупантів. Також ліквідували:
- танків – 2659 (+19 одиниць)
- бойових броньованих машин – 5401 (+23 одиниці);
- артилерійських систем – 1708 (+9 одиниць);
- РСЗВ – 380 (+1 одиниця);
- засобів ППО – 195 (+3 одиниці);
- літаків – 273 (+1 одиниця);
- гелікоптерів – 252 (+1 одиниця);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5 одиниць);
- крилатих ракет – 351;
- кораблів та катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19 одиниць).
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