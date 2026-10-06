ВСУ нанесли удары по пунктам управления, складам БПЛА и боеприпасов оккупантов

Силы обороны Украины 5 и ночью 6 октября поразили ряд важных военных объектов российской армии на оккупированных территориях. Среди уничтоженных целей – пункт управления одного из вражеских подразделений, телекоммуникационный узел, а также склады боеприпасов и беспилотников.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, был нанесен огневой удар по позициям оккупационных войск в нескольких областях.

Уничтожение складов и живой силы противника

В районе Донецка украинские силы нанесли удар по телекоммуникационному узлу захватчиков. В Херсонской области возле населенного пункта Счастливцево подразделения поразили пункт управления российского воинского подразделения.

В Луганской области украинские военные ликвидировали важные логистические объекты противника. В районе Северодонецка был поражен склад БПЛА, а в районе Хрустального – склад с боеприпасами.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника в районах Сокологорска в Луганской области и Бурлацкого в Донецкой области.

Напомним, 4 октября Служба безопасности Украины атаковала российский аэродром "Ханская" в Адыгее. В результате удара поражены российские истребители Су-34 и Су-35, а также состав боеприпасов. Известно и то, что оба самолета являются носителями управляемых авиабомб, которые Россия применяет для обстрелов фронта и украинских городов.