ВСУ наносят удары по командным пунктам и составам россиян в Херсонской области, – Арестович

Российские оккупанты пытаются выйти на границы Херсонской области. Но им это не удается: Вооруженные Силы Украины наносят болезненные удары по командным пунктам и составам врага.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге, передает 24 канал.

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Подразделения ВСУ хорошо сотрудничают в Херсонской области

Военным удается хорошо сотрудничать на территории Херсонской области. Эффективное сочетание украинской разведки, артиллерии и авиации наносит значительный ущерб российским оккупантам.

Благодаря хорошему и эффективному сообщению (войск – 24 канал) мы наносим ловкие и очень удачные удары по местам скопления противника, командным пунктам и складам боеприпасов. Это эффективно срывает темпы наступления, замедляет их, а в некоторых направлениях позволяет останавливать,

– рассказал Арестович.

Похожая ситуация происходит в Запорожской области в направлении Гуляйполя. На некоторых направлениях наступление противника серьезно замедлилось, а кое-где оккупанты вообще остановились.

По состоянию на 27 апреля Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали по меньшей мере 22 400 российских захватчиков. Кроме того, оккупанты потеряли 939 танков.

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