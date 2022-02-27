ВСУ наращивали группировки на северном и северо-восточном направлениях
Источник:фейсбук Анны Маляр
В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировки для обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Благодаря этому удалось перехватить штурмовиков и самолеты РФ.
Об этом сообщила заместитель министра в Министерстве обороны Украины Анна Маляр.
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По ее словам, группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил и перешла к маневренным действиям.
Также по всей стране продолжают мобилизацию людей, в частности, для формирования теробороны и корпуса резерва.
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Текст публикации Анны Маляр:
В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировки, выполняющие задачи обороны Киева на северном и северо-восточном направлениях. Авиация воздушных сил в течение суток перехватила штурмовиков и транспортные самолеты противника в небе над Киевом.
Военно-морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне. Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. И перешла к маневренным действиям.
По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование теробороны и корпуса резерва.