Про це повідомила заступниця міністра у Міністерство оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил і перейшли до маневренних дій.

Також по всій країні продовжують мобілізацію людей, зокрема для формування тероборони та корпусу резерву.

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Текст публікації Ганни Маляр:

Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках. Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.

Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні. Угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. І перейшли до маневренних дій.

По всій країні продовжується виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.