Британский полковник сказал, как для России может завершиться операция на Курщине

Украинские военные продолжают наступательные действия в Курской области, достигая новых результатов. Россиянам не удается дать отпор Силам обороны, что порождает все больше проблем.

На операцию ВСУ в Курской области все больше сосредотачивают внимание в Кремле, понимая, какой большой проблемой она стала. Об этом в интервью 24 Канала рассказал Гэмиш де Бреттон-Гордон – полковник армии Великобритании в запасе.

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Украина должна достичь успеха на Курщине

Директор ЦРУ Уильям Бернс и глава британской разведки Ричард Мур заявили, что украинская наступательная операция вглубь России вызвала множество вопросов среди российских элит относительно того, куда все это может зайти.

Это было очень интересное и уникальное совместное выступление руководителей разведок США и Великобритании. Очень важно, то, что руководители разведки считают, что россиян действительно смутило Курское наступление. Это заставило их очень о многом подумать,

– отметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

В частности, с начала операции в Курской области россияне в течение месяца не могли контратаковать. Это свидетельствует о том, что возможности для них поддерживать свои войска минимальны. Россияне пытаются перебросить войска в этот район, чтобы попытаться противостоять наступлению. Но пока им и это не помогает.

Обратите внимание! Накануне Владимир Зеленский сообщил о начале контрнаступления россиян в Курской области. Однако, например, в ISW и Пентагоне не увидели признаков масштабной контрнаступательной операции России. Более того, уже 14 сентября появилась информация, что ВСУ удалось прорвать еще одну линию обороны россиян.

"Все вероятнее, что Украине удастся удержать эту территорию, которая является очень большой. Это очень важно, и глава ЦРУ и MI-6 передали мировым лидерам месседж – важно обеспечить то, чтобы Украина достигла успеха в Курской области. Потому что это лучший способ поставить Украину в действительно выгодное положение, чтобы она могла договориться с россиянами", – подчеркнул полковник британской армии в запасе.

Поэтому хотя Владимир Путин с начала операции ВСУ пытался показать, что все якобы под контролем, и нет никаких проблем, но все больше свидетельствует о том, что сейчас основное внимание Кремля сосредоточено именно на Курской области и стратегических последствиях наступления Украины.

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Катастрофа для россиян

Руководители британской и американской разведки также рассказали, что последствия маневра под Курском ощутимо ударили по российской элите, которая до сих пор была защищена от войны.

Теперь им приходится отправлять своих детей на фронт, срочников и осознавать, что это уже нельзя назвать просто так называемой "специальной военной операцией". Это превращается в военную катастрофу для россиян. Я согласен с главами ЦРУ и MI-6, что манёвр под Курском блестящий и действительно сосредотачивает внимание Путина и его верных генералов,

– отметил де Бреттон-Гордон.

Однако также очень важно, чтобы Запад приложил усилия к тому, что сейчас происходит не только на фронте в Украине, но и в России. Так, Киев сможет получить от этого как можно больше преимуществ.