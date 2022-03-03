ВСУ наткнулись на российских военных, которые обчищали магазин: встреча оккупантам запомнится

3 марта 2022 , 10:21
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58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Российские оккупанты отправились на войну против Украины практически без еды. Через неделю они все чаще начали заниматься мародерством.

Иногда кражи врагов даже невозможно понять, к примеру, в Херсоне они похитили унитазы.

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Российского оккупанта задержали во время ограбления магазина

Защитники задержали рядового вооруженных сил России Кирилла Олеговича Тельнова.

Он мечтал путешествовать, но связался не с тем туристическим агентством. Вооруженные Силы Украины любезно встретили туриста-ихтамнета и предоставили условия all-inclusive, потому что у Кирюши хватило ума, чтобы сдаться,
– рассказали в 58 ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского.

Знакомство с украинскими военными у оккупанта произошло во время того, как он со своим товарищем грабил местный магазин. Ведь война войной, а есть хочется.

"Товарищ оказался не столь умным и начал оспаривать предоставление услуг украинским войском. Мы любезно зафиксировали это в книге жалоб и предложений, поблагодарили за его мнение и поставили еще один плюсик в списке деактивированных оккупантов", – добавили бойцы.

В 58 ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского пошутили, что в бригаде ценят мнение каждого из оккупантов, но почти не принимают его во внимание.

Смотрите фото документов мародера / Фото 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского

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Автор: Ольга Котів