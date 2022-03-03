ВСУ наткнулись на российских военных, которые обчищали магазин: встреча оккупантам запомнится

Российские оккупанты отправились на войну против Украины практически без еды. Через неделю они все чаще начали заниматься мародерством.

Иногда кражи врагов даже невозможно понять, к примеру, в Херсоне они похитили унитазы.

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Российского оккупанта задержали во время ограбления магазина

Защитники задержали рядового вооруженных сил России Кирилла Олеговича Тельнова.

Он мечтал путешествовать, но связался не с тем туристическим агентством. Вооруженные Силы Украины любезно встретили туриста-ихтамнета и предоставили условия all-inclusive, потому что у Кирюши хватило ума, чтобы сдаться,

– рассказали в 58 ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского.

Знакомство с украинскими военными у оккупанта произошло во время того, как он со своим товарищем грабил местный магазин. Ведь война войной, а есть хочется.

"Товарищ оказался не столь умным и начал оспаривать предоставление услуг украинским войском. Мы любезно зафиксировали это в книге жалоб и предложений, поблагодарили за его мнение и поставили еще один плюсик в списке деактивированных оккупантов", – добавили бойцы.

В 58 ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского пошутили, что в бригаде ценят мнение каждого из оккупантов, но почти не принимают его во внимание.

Смотрите фото документов мародера / Фото 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского

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